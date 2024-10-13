Райан Гарсия назвал победу Бетербиеву над Биволом ограблением

Звездный американский боксер считает , чтонезаслуженно победилв противостоянии за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

«Это грандиозное ограбление, если хотите знать мое мнение»

Бетербиев на прошедшем турнире в Эр-Рияде победил Дмитрия Бивола решением большинства и стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе за 21 год.

До Артура в последний раз все пояса удавалось объединить Рою Джонсу, который владел тремя титулами WBC, IBF и WBA.

Бетербиев по окончании поединка также дал свое согласие на реванш с Биволом. Однако раньше, чем через полгода, Артур драться не готов.