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    Райан Гарсия назвал победу Бетербиеву над Биволом ограблением

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Райан Гарсия Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Рой Джонс
    Звездный американский боксер Райан Гарсия считает, что Артур Бетербиев незаслуженно победил Дмитрия Бивола в противостоянии за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

    Райан Гарсия
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    Райан Гарсия

    «Это грандиозное ограбление, если хотите знать мое мнение»

    Бетербиев на прошедшем турнире в Эр-Рияде победил Дмитрия Бивола решением большинства и стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе за 21 год.

    До Артура в последний раз все пояса удавалось объединить Рою Джонсу, который владел тремя титулами WBC, IBF и WBA.

    Бетербиев по окончании поединка также дал свое согласие на реванш с Биволом. Однако раньше, чем через полгода, Артур драться не готов.

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