ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • 14:15
    • Соболенко победила Гауфф в полуфинале «Мастерса» в Ухане
  • 13:30
    • Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
  • 13:56
    • «Уфа» уступила с разгромным счетом «Черноморцу»
    Все новости спорта

    WBO может лишить Себастьяна Фундору чемпионского пояса

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тим Цзю Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    По информации от журналиста Дэна Рафаэля, стало известно, что WBO раздумывает о том, чтобы отобрать титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе у Себастьяна Фундоры.

    Себастьян Фундора
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Фундора

    «Представители WBO сказали мне, что Фундора не может боксировать со Спенсом, так как он не входит в топ-15 рейтинга. Фундора может лишиться титула WBO, но у него все еще есть временный пояс WBC, чье руководство готово одобрить бой против Спенса»

    Себастьян Фундора ранее в этом году победил раздельным решением судей Тима Цзю и отобрал у него титул чемпиона мира. Американец на этой неделе должен был договориться с Теренсом Кроуфордом о сроках проведения очного боя.

    Однако боксеры не подписали контракт, в связи с чем WBO намерена лишить Фундору пояса из-за того, что тот до сих пор не провел первую защиту.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бивол или Бетербиев — кто станет абсолютным чемпионом?
  • Бивол — Бетербиев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Испания остановит Данию?!
  • Испания — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Португалия продолжит свою победную серию в Лиге наций?
  • Польша — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бивол — Бетербиев
  • Бои
  • Завтра в 00:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры