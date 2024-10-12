WBO может лишить Себастьяна Фундору чемпионского пояса

По информации от журналиста, стало известно, что WBO раздумывает о том, чтобы отобрать титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе у

«Представители WBO сказали мне, что Фундора не может боксировать со Спенсом, так как он не входит в топ-15 рейтинга. Фундора может лишиться титула WBO, но у него все еще есть временный пояс WBC, чье руководство готово одобрить бой против Спенса»

Себастьян Фундора ранее в этом году победил раздельным решением судей Тима Цзю и отобрал у него титул чемпиона мира. Американец на этой неделе должен был договориться с Теренсом Кроуфордом о сроках проведения очного боя.

Однако боксеры не подписали контракт, в связи с чем WBO намерена лишить Фундору пояса из-за того, что тот до сих пор не провел первую защиту.