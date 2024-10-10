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    Халил Раунтри: Наш бой с Джамалом Хиллом неизбежен

    Бои ММА UFC Алекс Перейра Джамал Хилл
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Халил Раунтри рассчитывает подраться в следующем бою с Джамалом Хиллом, экс-обладателем пояса.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    «Я думаю, это неизбежно, ведь Хилл занимает третье место в рейтинге, поэтому я думаю, что любой, кто входит в топ-5, мой очередной соперник. Итак, давайте посмотрим, что произойдет, я думаю, что довольно скоро поговорю с матчмейкерами и узнаю об их планах. Я еще не закончил. Надеюсь и верю, что у меня будет еще один шанс сразиться за пояс, будь то Алекс или кто-то другой, если кто-то сможет отобрать его у него титул»

    Раунтри на прошедшем турнире UFC 307 проиграл нокаутом Алексу Перейре и не сумел стать новым чемпионом. До боя с бразильцем Халил шел на серии из пяти выигранных поединков кряду.

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