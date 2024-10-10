Халил Раунтри: Наш бой с Джамалом Хиллом неизбежен

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе рассчитывает подраться в следующем бою с, экс-обладателем пояса.

«Я думаю, это неизбежно, ведь Хилл занимает третье место в рейтинге, поэтому я думаю, что любой, кто входит в топ-5, мой очередной соперник. Итак, давайте посмотрим, что произойдет, я думаю, что довольно скоро поговорю с матчмейкерами и узнаю об их планах. Я еще не закончил. Надеюсь и верю, что у меня будет еще один шанс сразиться за пояс, будь то Алекс или кто-то другой, если кто-то сможет отобрать его у него титул»

Раунтри на прошедшем турнире UFC 307 проиграл нокаутом Алексу Перейре и не сумел стать новым чемпионом. До боя с бразильцем Халил шел на серии из пяти выигранных поединков кряду.