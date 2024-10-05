Жаилтон Алмейда и Сергей Спивак подерутся 18 января

Молдавский боец тяжелого дивизиона UFCпроведет очередной поединок в промоушене против представителя Бразилии

Их противостояние состоится 18 января в формате трех раундов. Спивак подходит к этому поединку после победы в первом раунде болевым приемом над Марчином Тыбурой.

До этого молдаванин уступил Сирилу Гану техническим нокаутом. На данный момент Спивак располагается на седьмой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.

Его грядущий оппонент Жаилтон Алмейда идет шестым в ростере. В предыдущем своем поединке бразилец одолел соотечественника Спивака в первом раунде сабмишном — победил Александра Романова.