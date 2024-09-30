Тайсон Фьюри: Я нокаутирую Усика также, как Уайлдера в реванше

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC пообещал удосрочитьв ответном поединке в декабре.

«Я не думаю, что он победил меня в прошлый раз, и я чертовски уверен, что не позволю ему победить меня в этот раз. Я должен нокаутировать Усика, и я буду тренироваться для этого. Я нокаутирую Усика так, как сделал во втором бою против Деонтея Уайлдера в 2020 году. И это то, что я сделаю. Тогда я сказал, что собираюсь нокаутировать Уайлдера, и я это сделал. На этот раз я собираюсь нокаутировать Усика, и у меня это получится»

В мае этого года Фьюри уступил Усику раздельным решением судей в битве за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Для Тайсона данное поражение стало первым в карьере.