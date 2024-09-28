Крис Юбенк назвал Хирна и Уоррена худшими промоутерами за 2 десятилетия

, бывший временный чемпион мира по боксу в среднем весе по версии WBA, объяснил , почему считаетхудшими промоутерами в боксе за последние 20 лет.

«Фрэнк Уоррен лгал и жульничал на своем пути в боксе последние пару десятилетий. Несколько лет назад он подал на меня в суд на пару сотен тысяч, так что, очевидно, я никогда не собирался идти с ним по одной дороге, ведь этот парень настоящий отморозок.

Эдди Хирн сделал все, что мог, чтобы попытаться провести мой бой против Конора Бенна, зная, что тот принимал стероиды. Единственный честный промоутер — Турки Аль аш-Шейх. Это человек, который не пытается брать деньги с бойцов. Он просто хочет устраивать самые масштабные бои, лучшие ивенты и платить бойцам столько, сколько они стоят»

Эдди Хирн сейчас представляет интересы Энтони Джошуа, Каллума Смита и многих других звездных бойцов. Для Фрэнка Уоррена приоритетным клиентом является чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа.