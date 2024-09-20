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    Фигередо объяснил, почему он заслужил титульник больше Нурмагомедова

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Марлон Вера Умар Нурмагомедов Сборная России
    Пятый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Дейвисон Фигередо считает, что заслужил титульник с Мерабом Двалишвили больше Умара Нурмагомедова.

    Дейвисон Фигередо
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    Дейвисон Фигередо

    «Умар только что попал в топ-5. Он только что провел свой первый бой против крутого парня, и я уверен, что ему нужно пройти дополнительную проверку. Возможно, с О'Мэлли. Я уже прошел проверку. Я покинул дивизион, в котором был чемпионом, продвинулся вверх и дрался с сильными парнями в этом весе.

    У меня не было легких боев. Я представляю большую опасность для Мераба и готов драться с ним. Люди вызывали меня с тех пор, как я попал в этот дивизион. Может быть, они думают, что со мной легко драться, но я доказываю им обратное в октагоне»

    Фигередо идет в легчайшем весе на серии из трех выигранных поединков кряду. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Марлона Веру.

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