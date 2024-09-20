Фигередо объяснил, почему он заслужил титульник больше Нурмагомедова

Пятый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC считает , что заслужил титульник сбольше

«Умар только что попал в топ-5. Он только что провел свой первый бой против крутого парня, и я уверен, что ему нужно пройти дополнительную проверку. Возможно, с О'Мэлли. Я уже прошел проверку. Я покинул дивизион, в котором был чемпионом, продвинулся вверх и дрался с сильными парнями в этом весе.

У меня не было легких боев. Я представляю большую опасность для Мераба и готов драться с ним. Люди вызывали меня с тех пор, как я попал в этот дивизион. Может быть, они думают, что со мной легко драться, но я доказываю им обратное в октагоне»

Фигередо идет в легчайшем весе на серии из трех выигранных поединков кряду. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Марлона Веру.