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    Тедди Атлас: Если Дюбуа не улучшил защиту, Джошуа нокаутирует его в 1-2 раундах

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Известный тренер по боксу Тедди Атлас высказался о шансах Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа в грядущем поединке за пояс чемпиона IBF в тяжелом весе, который пройдет 22 сентября.

    Энтони Джошуа (справа)
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    Энтони Джошуа (справа)

    «Если Даниэль ударит Джошуа, он может причинить ему боль, но если он получит удар правой, который выдержал в бою против Хрговича, бьющего не так сильно и лаконично, как Энтони, то шансов мало. Его просто не будет рядом, чтобы навредить Джошуа своей силой. Если Дюбуа не улучшил свою защиту и способность уходить от ударов правой, чего он не делал в поединке против Хрговича, то Джошуа нокаутирует его в 1-2 раундах»

    Даниэль Дюбуа сейчас является чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии IBF. В предыдущем поединке он победил техническим нокаутом Филиппа Хрговича.

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