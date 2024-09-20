Тедди Атлас: Если Дюбуа не улучшил защиту, Джошуа нокаутирует его в 1-2 раундах

Известный тренер по боксу высказался о шансахв грядущем поединке за пояс чемпиона IBF в тяжелом весе, который пройдет 22 сентября.

«Если Даниэль ударит Джошуа, он может причинить ему боль, но если он получит удар правой, который выдержал в бою против Хрговича, бьющего не так сильно и лаконично, как Энтони, то шансов мало. Его просто не будет рядом, чтобы навредить Джошуа своей силой. Если Дюбуа не улучшил свою защиту и способность уходить от ударов правой, чего он не делал в поединке против Хрговича, то Джошуа нокаутирует его в 1-2 раундах»

Даниэль Дюбуа сейчас является чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии IBF. В предыдущем поединке он победил техническим нокаутом Филиппа Хрговича.