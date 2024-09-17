Двалишвили, Шевченко и Лопес улучшили позиции в рейтингах UFC

Мераб Двалишвили (справа) Фото: globallookpress.com
Грузин занимает седьмую строчку. О’Мэлли после поражения потерял 7 позиций и теперь идет 13-м. Шевченко благодаря победе над Грассо, стала лидером рейтинга Р4Р среди женщин.
Алекса после поединка опустилась на третью позицию. В женском наилегчайшем весе она занимает первую строчку.
Диего Лопес после победы над Брайаном Ортегой отыграл сразу 10 позиций в полулегком дивизионе. Бразилец теперь занимает третью строчку. Ортега после поражения потерял 2 позиции, располагаясь ныне на пятом месте.