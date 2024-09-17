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    Двалишвили, Шевченко и Лопес улучшили позиции в рейтингах UFC

    Бои ММА UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Алекса Грассо Валентина Шевченко
    По окончании прошедшего турнира UFC 306 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Мераб Двалишвили, новый чемпион в легчайшем весе, обошел Шона О’Мэлли в Р4Р.

    Мераб Двалишвили (справа)
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    Мераб Двалишвили (справа)

    Грузин занимает седьмую строчку. О’Мэлли после поражения потерял 7 позиций и теперь идет 13-м. Шевченко благодаря победе над Грассо, стала лидером рейтинга Р4Р среди женщин.

    Алекса после поединка опустилась на третью позицию. В женском наилегчайшем весе она занимает первую строчку.

    Диего Лопес после победы над Брайаном Ортегой отыграл сразу 10 позиций в полулегком дивизионе. Бразилец теперь занимает третью строчку. Ортега после поражения потерял 2 позиции, располагаясь ныне на пятом месте.

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