Джо Роган считает, что UFC должен дать титульник Усману, а не Рахмонову

Спортивный комментатор смешанных единоборств объяснил , почему UFC стоит дать титульный бой в полусреднем дивизионе, а не

«Это бой за большие деньги, это умный бой. Они должны Камару за то, что он вышел на бой против Хамзата за 10 дней до начала турнира. Кроме того, он выиграл третий раунд у Чимаева. Парень 10 дней тренировался и вышел на бой с одним из самых устрашающих бойцов на земле. Вы должны отдать титульный поединок Камару, потому что я думаю, что он заслужил его тем, что спас турнир, выйдя на бой против Чимаева»

Камару Усман идет на серии из трех поражений подряд и занимает второе место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Рахмонов располагается на третьей строчке. Шавкат ранее выиграл досрочно все 18 боев в ММА.