ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукПереход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон»
  • 17:13
    • Дзюба включен в заявку «Акрона» в РПЛ
    Все новости спорта

    «Канело» хочет подраться с Конором Макгрегором в 2025 году

    Бои ММА UFC Бокс WBC WBO WBA IBF Флойд Мейуэзер Конор Макгрегор Сауль Альварес
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес намерен провести поединок против экс-обладателя двух титулов UFC Конора Макгрегора в следующем году.

    Сауль Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сауль Альварес

    «Готов ли я выйти на бой с Макгрегором в следующем году? Легко. Это легкие деньги. Подеремся в то время, когда я захочу. Один раунд, два раунда, три раунда, все, что я захочу, то и будет на ринге. Май и сентябрь — мои привычные даты»

    Конор Макгрегор ранее провел на ринге только один поединок. В 2017 году он уступил техническим нокаутом Флойду Мейвезеру. В ММА у Ирландца 22 победы и 6 поражений.

    «Канело» в последнем поединке одолел единогласным решением судей Хайме Мунгию. 15 сентября Альварес проведет очередную защиту титулов с Эдгаром Берлангой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» снова одолеет московское «Динамо» дома?
  • «Спартак» — «Динамо» М. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Металлург» отомстит за поражение в минувший уик-энд?
  • «Нефтехимик» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • ЦСКА сможет победить крепких волжан?
  • ЦСКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.67
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры