«Канело» хочет подраться с Конором Макгрегором в 2025 году

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе намерен провести поединок против экс-обладателя двух титулов UFCв следующем году.

«Готов ли я выйти на бой с Макгрегором в следующем году? Легко. Это легкие деньги. Подеремся в то время, когда я захочу. Один раунд, два раунда, три раунда, все, что я захочу, то и будет на ринге. Май и сентябрь — мои привычные даты»

Конор Макгрегор ранее провел на ринге только один поединок. В 2017 году он уступил техническим нокаутом Флойду Мейвезеру. В ММА у Ирландца 22 победы и 6 поражений.

«Канело» в последнем поединке одолел единогласным решением судей Хайме Мунгию. 15 сентября Альварес проведет очередную защиту титулов с Эдгаром Берлангой.