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    Бернс: Усману нужна победа над бойцом из топ-5, чтобы драться за пояс

    Бои ММА UFC Камару Усман Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Леон Эдвардс Колби Ковингтон
    Шестой номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Гилберт Бернс рассказал, при каком условии Камару Усман может рассчитывать на титульник в их дивизионе.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Он крутой. Я понимаю. Но у него сейчас 3 поражения подряд. Ему нужны победы, чтобы драться за пояс. Ему нужны победы над парнями из пятерки лучших. Джек Делла Маддалена, например. Кто еще там есть? Колби Ковингтон. Правда, Колби всегда прячется в шкафу. Леон только что проиграл... В любом случае, Камару нужна победа. Ему нужно хорошо выглядеть в следующем, потому что у него три поражения. И он выглядел не очень хорошо в последнее время»

    Камару Усман бывший чемпион UFC в полусреднем весе, идущий на серии из трех поражений подряд. Последний бой «нигерийский кошмар» проиграл решением большинства Хамзату Чимаеву.

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