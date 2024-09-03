Бернс: У Мухаммада крепкий подбородок, его трудно нокаутировать

Топовый боец полусреднего дивизиона UFC объяснил , почему он не был удивлен победойнадв титульном поединке.

«Я вроде как предвидел это. Леон отличный боец, но всякий раз, когда он говорил: я собираюсь нокаутировать этого парня, в это трудно было поверить. Белала трудно нокаутировать. У него крепкий подбородок. Леон Эдвардс в последних десяти боях оформил один нокаут против Камару Усмана.

С точки зрения техники, нанесения ударов Леон Эдвардс очень хорош, но, собрав все воедино, с темпом, тейкдаунами, грязным боксом, особенно на сборах с Исламом Махачевы и Хабибом Нурмагомедовым, я почувствовал, что это путь Белала к победе — и он сделал именно то, что должен был»

Напомним, что Мухаммад одолел Леона Эдвардса на турнире UFC 305 единогласным решением судей и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.