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    Бернс: У Мухаммада крепкий подбородок, его трудно нокаутировать

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Гилберт Бернс Сборная России Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев
    Топовый боец полусреднего дивизиона UFC Гилберт Бернс объяснил, почему он не был удивлен победой Белала Мухаммада над Леоном Эдвардсом в титульном поединке.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Я вроде как предвидел это. Леон отличный боец, но всякий раз, когда он говорил: я собираюсь нокаутировать этого парня, в это трудно было поверить. Белала трудно нокаутировать. У него крепкий подбородок. Леон Эдвардс в последних десяти боях оформил один нокаут против Камару Усмана.

    С точки зрения техники, нанесения ударов Леон Эдвардс очень хорош, но, собрав все воедино, с темпом, тейкдаунами, грязным боксом, особенно на сборах с Исламом Махачевы и Хабибом Нурмагомедовым, я почувствовал, что это путь Белала к победе — и он сделал именно то, что должен был»

    Напомним, что Мухаммад одолел Леона Эдвардса на турнире UFC 305 единогласным решением судей и стал новым чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.

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