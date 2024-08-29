ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пэдди Пимблетт5 бойцов UFC, кому не место в рейтинге в 2024 году
    Все новости спорта

    Стивен Томпсон заинтересован в поединке против Иэна Гэрри

    Бои ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон хочет подраться против непобежденного ирландского бойца Иэна Гэрри.

    Иэн Гэрри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иэн Гэрри

    «Я думаю, было бы здорово подраться с Иэном Гарри. Но на данный момент я вижу, где он находится. Похоже, он просто ищет возможность выйти на титульник. Я не думаю, что он захотел бы дать мне шанс. Я занимаю девятое место в рейтинге, а он близок к титулу. Но думаю, фанатам понравился бы этот бой. Я также не против драться с другими молодыми бойцами, такими как Хоакин Бакли, Кевин Холланд и другие восходящие звезды. Забавно все еще испытывать себя против этих парней»

    Стивен Томпсон в своем предыдущем бою уступил удушающим приемом Шавкату Рахмонову. На данный момент он занимает девятое место в ростере полусредневесов UFC. Следующим соперником Томпсона в промоушене должен стать Хоакин Бакли.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» обыграет «Лас-Пальмас», но Мбаппе снова не забьет?
  • «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • «Бранн» шагнёт в основную сетку Лиги конференций?
  • «Астана» — «Бранн». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Жирона» снова потеряет очки?
  • «Жирона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Астана — Бранн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Серветт — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марожан — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андерлехт — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пушкаш-Академи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры