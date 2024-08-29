Стивен Томпсон заинтересован в поединке против Иэна Гэрри

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе хочет подраться против непобежденного ирландского бойца

«Я думаю, было бы здорово подраться с Иэном Гарри. Но на данный момент я вижу, где он находится. Похоже, он просто ищет возможность выйти на титульник. Я не думаю, что он захотел бы дать мне шанс. Я занимаю девятое место в рейтинге, а он близок к титулу. Но думаю, фанатам понравился бы этот бой. Я также не против драться с другими молодыми бойцами, такими как Хоакин Бакли, Кевин Холланд и другие восходящие звезды. Забавно все еще испытывать себя против этих парней»

Стивен Томпсон в своем предыдущем бою уступил удушающим приемом Шавкату Рахмонову. На данный момент он занимает девятое место в ростере полусредневесов UFC. Следующим соперником Томпсона в промоушене должен стать Хоакин Бакли.