Борральо и Дю Плесси улучшили позиции в рейтингах UFC

По окончании прошедшего турнира UFC Vegas 96 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Чемпион среднего дивизионаподнялся на пятую позицию в списке Р4Р, обойдя

Кайо Борральо, благодаря победе единогласным решением судей над Джаредом Канонниром, вошел в топ-5 категории до 83,9 кг. Майкл Моралес, нокаутировавший Нила Мэгни, ворвался в топ-15 полусредневесов и расположился на 12-й в строчке.

Также в данном весе улучшил позиции и Джек Маддалена. Австралиец сместил с четвертой строчки трижды бывшего претендента на титул, а также экс-обладателя временного пояса Колби Ковингтона. В среднем весе одну строчку в рейтинге потерял Хамзат Чимаев.

Теперь он находится на 12-й позиции. В женском минимальном весе Табата Риччи после победы над Анджеллой Хилл раздельным решением судей поднялась на десятую строчку. А ее соперница ныне идет 11-й.