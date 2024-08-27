Борральо и Дю Плесси улучшили позиции в рейтингах UFC

Кайо Борральо Фото: globallookpress.com
Кайо Борральо, благодаря победе единогласным решением судей над Джаредом Канонниром, вошел в топ-5 категории до 83,9 кг. Майкл Моралес, нокаутировавший Нила Мэгни, ворвался в топ-15 полусредневесов и расположился на 12-й в строчке.
Также в данном весе улучшил позиции и Джек Маддалена. Австралиец сместил с четвертой строчки трижды бывшего претендента на титул, а также экс-обладателя временного пояса Колби Ковингтона. В среднем весе одну строчку в рейтинге потерял Хамзат Чимаев.
Теперь он находится на 12-й позиции. В женском минимальном весе Табата Риччи после победы над Анджеллой Хилл раздельным решением судей поднялась на десятую строчку. А ее соперница ныне идет 11-й.