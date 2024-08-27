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    Борральо и Дю Плесси улучшили позиции в рейтингах UFC

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Джаред Каннонир
    По окончании прошедшего турнира UFC Vegas 96 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Чемпион среднего дивизиона Дрикус Дю Плесси поднялся на пятую позицию в списке Р4Р, обойдя Белала Мухаммада.

    Кайо Борральо
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    Кайо Борральо

    Кайо Борральо, благодаря победе единогласным решением судей над Джаредом Канонниром, вошел в топ-5 категории до 83,9 кг. Майкл Моралес, нокаутировавший Нила Мэгни, ворвался в топ-15 полусредневесов и расположился на 12-й в строчке.

    Также в данном весе улучшил позиции и Джек Маддалена. Австралиец сместил с четвертой строчки трижды бывшего претендента на титул, а также экс-обладателя временного пояса Колби Ковингтона. В среднем весе одну строчку в рейтинге потерял Хамзат Чимаев.

    Теперь он находится на 12-й позиции. В женском минимальном весе Табата Риччи после победы над Анджеллой Хилл раздельным решением судей поднялась на десятую строчку. А ее соперница ныне идет 11-й.

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