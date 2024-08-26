Фьюри заработает за реванш с Усиком в 10 раз больше, чем Джонс против Миочича

Претендент на 3 пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весеполучит за ответный поединок противв декабре 150 млн. долларов.

Это в 10 раз больше, чем гонорар действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг Джона Джонса за грядущий бой против Стипе Миочича.

Напомним, что ранее Фьюри проиграл раздельным решением судей Александру Усику в мае этого года в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Джонс предыдущий бой выиграл сабмишном в первом раунде у Сирила Гана в марте прошлого года в битве за вакантный пояс UFC в дивизионе до 120 кг. Тогда он заработал за победу 8 миллионов долларов.