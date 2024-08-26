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    Фьюри заработает за реванш с Усиком в 10 раз больше, чем Джонс против Миочича

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри ММА UFC Сирил Ган Джон Джонс Александр Усик
    Претендент на 3 пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри получит за ответный поединок против Александра Усика в декабре 150 млн. долларов.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    Это в 10 раз больше, чем гонорар действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг Джона Джонса за грядущий бой против Стипе Миочича.

    Напомним, что ранее Фьюри проиграл раздельным решением судей Александру Усику в мае этого года в поединке за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

    Джонс предыдущий бой выиграл сабмишном в первом раунде у Сирила Гана в марте прошлого года в битве за вакантный пояс UFC в дивизионе до 120 кг. Тогда он заработал за победу 8 миллионов долларов.

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