Ренан Феррейра: Могу нокаутировать Нганну в любой момент

Действующий чемпион PFL в тяжелом весе заявил , что финиширует в очном поединке экс-обладателя титула UFC

«Фрэнсис переживает тяжелый год, но теперь задача перед ним еще сложнее. Он знает, что у него впереди большая проблема, которую будет очень трудно решить. Фрэнсис участвовал в боксерских поединках, и это совершенно другая игра, поэтому я думаю, он почувствует разницу, но он воин. Ему будет трудно стоять на ногах и в грэпплинге, потому что он знает, что я могу отправить его в нокаут в любой момент. Это будет отличный бой, который покажет, кто лучший тяжеловес в мире»

Феррейра и Нганну подерутся 19 октября. Фрэнсис подходит к этому бою после двух поражений кряду в боксерских поединках с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.