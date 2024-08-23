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    Ренан Феррейра: Могу нокаутировать Нганну в любой момент

    Бои ММА UFC PFL Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Франсис Нганну
    Действующий чемпион PFL в тяжелом весе Ренан Феррейра заявил, что финиширует в очном поединке экс-обладателя титула UFC Фрэнсиса Нганну.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Фрэнсис переживает тяжелый год, но теперь задача перед ним еще сложнее. Он знает, что у него впереди большая проблема, которую будет очень трудно решить. Фрэнсис участвовал в боксерских поединках, и это совершенно другая игра, поэтому я думаю, он почувствует разницу, но он воин. Ему будет трудно стоять на ногах и в грэпплинге, потому что он знает, что я могу отправить его в нокаут в любой момент. Это будет отличный бой, который покажет, кто лучший тяжеловес в мире»

    Феррейра и Нганну подерутся 19 октября. Фрэнсис подходит к этому бою после двух поражений кряду в боксерских поединках с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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