Бернс о Чендлере: Я бы никогда так долго не ждал ни одного соперника, даже Макгрегора

Топовый боец полусреднего дивизиона UFC назвал большой ошибкой ожиданиепоединка с

«Я бы никогда так долго не ждал ни одного соперника. Я бы никогда не стал ждать, особенно в моем возрасте. Чендлеру тоже только что исполнилось 38 лет. Я бы никогда не стал ждать два года. Это безумие. Даже если это Конор Макгрегор, мне все равно. Теперь этот бой должен состояться. Наверняка, если он не состоится в декабре, никто больше не подумает, что Макгрегор вообще когда-нибудь вернется. Если он появится в декабре, хорошо, поехали. Если нет, то Майклу нужно двигаться дальше»

Чендлер в последний раз дрался в ноябре 2022 года. Тогда он проиграл удушающим приемом в третьем раунде Дастину Порье. С тех пор Майкл ждет поединка с Макгрегором, который сорвался уже трижды.