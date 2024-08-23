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    Бернс о Чендлере: Я бы никогда так долго не ждал ни одного соперника, даже Макгрегора

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Дастин Порье Конор Макгрегор Гилберт Бернс
    Топовый боец полусреднего дивизиона UFC Гилберт Бернс назвал большой ошибкой ожидание Майклом Чендлером поединка с Конором Макгрегором.

    Гилберт Бернс
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    Гилберт Бернс

    «Я бы никогда так долго не ждал ни одного соперника. Я бы никогда не стал ждать, особенно в моем возрасте. Чендлеру тоже только что исполнилось 38 лет. Я бы никогда не стал ждать два года. Это безумие. Даже если это Конор Макгрегор, мне все равно. Теперь этот бой должен состояться. Наверняка, если он не состоится в декабре, никто больше не подумает, что Макгрегор вообще когда-нибудь вернется. Если он появится в декабре, хорошо, поехали. Если нет, то Майклу нужно двигаться дальше»

    Чендлер в последний раз дрался в ноябре 2022 года. Тогда он проиграл удушающим приемом в третьем раунде Дастину Порье. С тех пор Майкл ждет поединка с Макгрегором, который сорвался уже трижды.

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