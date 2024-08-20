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    Экс-чемпион WBC и IBF Майрис Бриедис завершил боксерскую карьеру

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF
    Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBC и IBF Майрис Бриедис объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Майрис Бриедис (слева)
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    Майрис Бриедис (слева)

    «Дорогие друзья, фанаты и любимые. Сегодня я хочу поделиться решением, которое мне было нелегко принять. Путь, по которому я прошел за эти годы, был наполнен столькими незабываемыми моментами и радостью побед. Это сделало меня тем человеком, которым я являюсь сегодня, и позволило мне все это время стремиться к новым целям и достижениям, что послужило для меня стимулом всегда стремиться к большему. Я хотел бы поблагодарить вас за эти 25 лет и официально объявить о завершении моей профессиональной боксерской карьеры»

    Бриедису сейчас 39 лет. В последнем бою он уступил единогласным решением Джею Опетае. Всего у Майриса 28 побед и 3 поражения в карьере.

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