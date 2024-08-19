Эдгар Берланга: Я стану легендой после того, как побью «Канело»

Претендент на три титула чемпиона мира по боксу во втором среднем весе заявил , что побьети войдет в историю.

«Я стану легендой после того, как побью "Канело". Я навсегда останусь королем Пуэрто-Рико. Мой первый титульный бой за три пояса против парня, который был бесспорной мексиканской легендой. Он суперзвезда, так что, если я побью его, все будет кончено для него. Мы должны пройти через него 14 сентября. Я должен сломить его волю.

Я не обращаю внимания на мнения людей. Просто продолжайте списывать меня со счетов. Я привык, что люди сомневаются во мне и говорят, что я упаду в нокаут. Это сделает победу еще слаще. Это сделает празднование еще масштабнее и потрясет весь мир бокса»

Берланга подходит к бою с «Канело» в статусе непобежденного боксера. Их противостояние пройдет 14 сентября. Альварес ранее победил единогласным решением Хайме Мунгию. Сауль в недавнем прошлом абсолютный чемпион этого дивизиона.