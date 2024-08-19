ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТрансферный дайджест. 13-19 августа
  • 14:43
    • Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
  • 12:27
    • Официально: Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
    Все новости спорта

    Эдгар Берланга: Я стану легендой после того, как побью «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Претендент на три титула чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Эдгар Берланга заявил, что побьет «Канело» и войдет в историю.

    Сауль «Канело» Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сауль «Канело» Альварес

    «Я стану легендой после того, как побью "Канело". Я навсегда останусь королем Пуэрто-Рико. Мой первый титульный бой за три пояса против парня, который был бесспорной мексиканской легендой. Он суперзвезда, так что, если я побью его, все будет кончено для него. Мы должны пройти через него 14 сентября. Я должен сломить его волю.

    Я не обращаю внимания на мнения людей. Просто продолжайте списывать меня со счетов. Я привык, что люди сомневаются во мне и говорят, что я упаду в нокаут. Это сделает победу еще слаще. Это сделает празднование еще масштабнее и потрясет весь мир бокса»

    Берланга подходит к бою с «Канело» в статусе непобежденного боксера. Их противостояние пройдет 14 сентября. Альварес ранее победил единогласным решением Хайме Мунгию. Сауль в недавнем прошлом абсолютный чемпион этого дивизиона.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кавказское дерби получится горячим
  • «Динамо» Махачкала — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Матрасники» начнут чемпионат с виктории?
  • «Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Рубин» будет ждать ошибки соперника
  • «Акрон» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Гремио
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры