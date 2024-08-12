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    Адесанья: Дю Плесси никогда не будет одним из трех африканский королей UFC

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Камару Усман Шон Стрикланд Франсис Нганну
    Исраэль Адесанья заявил, что действующий чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси не превзойдет его достижения в ММА, а также Фрэнсиса Нганну и Камару Усмана.

    Исраэль Адесанья (слева)
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    Исраэль Адесанья (слева)

    «Если бы Фрэнсис не был чемпионом, если бы я не был чемпионом, если бы Камару не был чемпионом, Дю Плесси никогда бы не стал чемпионом UFC. Мы проложили ему путь, а затем он выходит и пытается взять все в свои руки. Что это за менталитет, когда ты видишь трех африканских чемпионов, а сам собираешься стать четвертым? Это мышление колониста. Он не понимает ошибочности своего пути, но я укажу ему истинный путь. Он всегда будет чемпионом из Африки, но он никогда не будет одним из трех королей»

    Адесанья сразится с Дю Плесси на UFC 305. Ранее Исраэль был чемпионом среднего дивизиона и провел 5 удачных защит титула кряду. В последнем бою «Иззи» уступил по очкам Шону Стрикленду.

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