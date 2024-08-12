Адесанья: Дю Плесси никогда не будет одним из трех африканский королей UFC

заявил , что действующий чемпион UFC в среднем весене превзойдет его достижения в ММА, а также

«Если бы Фрэнсис не был чемпионом, если бы я не был чемпионом, если бы Камару не был чемпионом, Дю Плесси никогда бы не стал чемпионом UFC. Мы проложили ему путь, а затем он выходит и пытается взять все в свои руки. Что это за менталитет, когда ты видишь трех африканских чемпионов, а сам собираешься стать четвертым? Это мышление колониста. Он не понимает ошибочности своего пути, но я укажу ему истинный путь. Он всегда будет чемпионом из Африки, но он никогда не будет одним из трех королей»

Адесанья сразится с Дю Плесси на UFC 305. Ранее Исраэль был чемпионом среднего дивизиона и провел 5 удачных защит титула кряду. В последнем бою «Иззи» уступил по очкам Шону Стрикленду.