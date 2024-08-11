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    Вера считает, что бой с Фигередо должке был закончиться ничьей

    Бои ММА UFC Марлон Вера Дейвесон Фигередо
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Марлона Вера не согласен с поражением судейским решением в бою с Дейвисоном Фигередо.

    Марлон Вера (справа)
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    Марлон Вера (справа)

    «Единственное, что я хочу вынести из этого боя, или, по крайней мере, я хочу начать с того удара, который он нанес в первом раунде, он не был случайным. Я чувствую, что за это должно быть автоматически вычтено очко. Это моя мысль и то, во что я верю. Подобное может изменить ход боя. В конце концов, это незаконный удар, и я бы сказал, что если бы это было лишение очка, мы могли бы сейчас говорить о другой истории, например, ничьей»

    Вера проиграл Фигередо единогласным решением судей в ночь с 3 на 4 августа на турнире в Абу-Даби. Во время боя Дейвисон попал пальцем в глаз Марлону, но судья не снял с бразильца балл.

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