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    Фейбер: Макгрегор все еще молод и может победить Чендлера

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Дастин Порье Конор Макгрегор
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком и легчайшем дивизионах Юрайя Фейбер назвал Конора Макгрегора фаворитом в бою с Майклом Чендлером.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Макгрегор никуда не спешит, он собирается сделать это на своих условиях, и это отличный вариант для него. Не многие люди в этом мире, в нашем мире смешанных единоборств, могут оказаться там, где сейчас Конор. Но я думаю, что он будет драться, потому что он любит драться. Он все еще молод и полон сил, поэтому я надеюсь увидеть его бой. Если он будет правильно тренироваться, я думаю, он победит Чендлера»

    Макгрегор в последний раз дрался летом 2021 года против Дастина Порье. Тогда ирландец сломал ногу и проиграл техническим нокаутом. Майкл Чендлер должен стать следующим соперником Конора в UFC.

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