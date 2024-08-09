Фейбер: Макгрегор все еще молод и может победить Чендлера

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полулегком и легчайшем дивизионахфаворитом в бою с

«Макгрегор никуда не спешит, он собирается сделать это на своих условиях, и это отличный вариант для него. Не многие люди в этом мире, в нашем мире смешанных единоборств, могут оказаться там, где сейчас Конор. Но я думаю, что он будет драться, потому что он любит драться. Он все еще молод и полон сил, поэтому я надеюсь увидеть его бой. Если он будет правильно тренироваться, я думаю, он победит Чендлера»

Макгрегор в последний раз дрался летом 2021 года против Дастина Порье. Тогда ирландец сломал ногу и проиграл техническим нокаутом. Майкл Чендлер должен стать следующим соперником Конора в UFC.