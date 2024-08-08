Пол Малиньяджи считает, что Кроуфорд должен провести реванш с Мадримовым

Теренс Кроуфорд Фото: globallookpress.com
«Мадримов не был хорошо известен, но после поражения от Теренса он укрепил свою репутацию, потому что люди смогли увидеть, насколько он хорош на самом деле. Он почти на равных соревновался с лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий.
В этом поединке оба бойца продемонстрировали высочайший интеллект. Это было достаточно близко, можно даже было даже свести этот матч вничью. Мадримов совершенствуется в отличии от "Канело", который может давить на Кроуфорда только ввиду разницы в габаритах»
Кроуфорд в последнем поединке одолел Исраила Мадримова единогласным решением судей и взял титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.