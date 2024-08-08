Пол Малиньяджи считает, что Кроуфорд должен провести реванш с Мадримовым

Экс-чемпион мира по боксу видит в реваншебольший смысл, чем в бое Теренса с

«Мадримов не был хорошо известен, но после поражения от Теренса он укрепил свою репутацию, потому что люди смогли увидеть, насколько он хорош на самом деле. Он почти на равных соревновался с лучшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий.

В этом поединке оба бойца продемонстрировали высочайший интеллект. Это было достаточно близко, можно даже было даже свести этот матч вничью. Мадримов совершенствуется в отличии от "Канело", который может давить на Кроуфорда только ввиду разницы в габаритах»

Кроуфорд в последнем поединке одолел Исраила Мадримова единогласным решением судей и взял титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе.