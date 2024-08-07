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    Турки Аль аш-Шейх: Я не буду организовывать бой Кроуфорда и «Канело»

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    Спортивный промоутер из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх больше не занимается организацией боксерского поединка Теренса Кроуфорда с «Канело».

    Сауль «Канело» Альварес
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    Сауль «Канело» Альварес

    «Только что завершил важную встречу со своей командой, планируя предстоящие бои, которые мы проведем в 2024-2025 годах. Я не буду организовывать бой Кроуфорда и "Канело". Вместо этого я сосредоточусь на американском рынке с более крупными боями, особенно для легендарного Кроуфорда. Кроме того, я буду поддерживать проведение боев для Энниса, Хэйни, Шакура, Ортиса, Андерсона, Бенавидеса, Сепеду и многих других. Что касается Тима Цзю, есть что-то неясное в общении его команды с нашей командой, поэтому я считаю, что пересмотрю его ситуацию»

    У «Канело» ранее был объявлен бой с Эдгаром Берлангой на сентябрь во втором среднем за 3 титула чемпиона мира. Кроуфорд после победы над Мадримовым ищет себе нового соперника.

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