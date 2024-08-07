Турки Аль аш-Шейх: Я не буду организовывать бой Кроуфорда и «Канело»

Спортивный промоутер из Саудовской Аравиибольше не занимается организацией боксерского поединка

«Только что завершил важную встречу со своей командой, планируя предстоящие бои, которые мы проведем в 2024-2025 годах. Я не буду организовывать бой Кроуфорда и "Канело". Вместо этого я сосредоточусь на американском рынке с более крупными боями, особенно для легендарного Кроуфорда. Кроме того, я буду поддерживать проведение боев для Энниса, Хэйни, Шакура, Ортиса, Андерсона, Бенавидеса, Сепеду и многих других. Что касается Тима Цзю, есть что-то неясное в общении его команды с нашей командой, поэтому я считаю, что пересмотрю его ситуацию»

У «Канело» ранее был объявлен бой с Эдгаром Берлангой на сентябрь во втором среднем за 3 титула чемпиона мира. Кроуфорд после победы над Мадримовым ищет себе нового соперника.