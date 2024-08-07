Амир Альбази: Я побью Мухаммада Мокаева в 10 случаях из 10

Второй номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC заявил , что без проблем победит дагестанского бойца

«Мокаев меня никогда не впечатлял. Я всегда думал, что в 10 случаях из 10 я побью его. Это всего лишь мое мнение на этот счет. Мне не нравится этот парень, но я не хочу лишать людей работы. Я бы с удовольствием подрался с ним, чтобы просто доказать людям, что я могу победить его, и это не было бы проблемой для меня. Но я не сосредотачиваюсь на Мокаеве или любом другом бойце. Моя цель — получить пояс и стать вторым арабским чемпионом в UFC»

Мокаев в преддверии турнира UFC 304 занимал шестую строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона. После победы по очкам над Манелем Капом у Мухаммада закончился контракт и бойца исключили из ростера промоушена.