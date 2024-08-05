Майкл Кьеза: Я годами охотился на Ковингтона и до сих пор хочу этого боя

Ветеран UFC бросил вызов бывшему временному чемпиону промоушена в полусреднем весе, ныне четвертому номеру рейтинга,

«Да, есть кое-что, что я, хочу сказать. Я хочу драться с Колби Ковингтоном. Я говорил это годами. Я годами охотился на Ковингтона и до сих пор хочу этого боя. Послушайте, этот парень может сидеть в стороне и говорить все, что он хочет. Но я не гонюсь за рейтингом. Мне все равно. Я просто хочу выяснить, кто лучший боец, кто лучший полусредневес на Тихоокеанском Северо-западе. Я знаю, что он проживает в округе Дейд. Колби, давай выясним, кто лучший на Северо-западе. Я или ты?»

Кьеза накануне победил удушающим приемом в первом раунде Тони Фергюсона. Ранее Майкл шел на серии из трех поражений подряд в промоушене.