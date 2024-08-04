Стали известны потенциальные соперника Кроуфорда после победы над Мадримовым

Спортивный менеджер и организатор боксерских турнироврассказал, с кем подеретсяпосле победы над

По его словам, потенциальными соперниками 35-летнего американца являются Сауль Альварес, бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе, и Вирджил Ортис.

Также Турки Аль аш-Шейх не исключил реванш с Исраилом Мадримовым, которого накануне Кроуфорд одолел единогласным решением и взял титул WBA, а также временный пояс WBO в первом среднем весе.

Для «Бада» эта победа стала 41-й на профессиональном ринге. Кроуфорд ранее еще никому не уступал в своей карьере. Сам Теренс заявил, что хотел бы видеть следующим соперником именно Сауля Альвареса.