Теренс Кроуфорд назвал Александра Усика лучшим боксером в мире

, чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBO, WBA и WBC, считает лучшим боксером вне зависимости от категорий.

«Усик — великий боец, и он добился больших успехов в боксе. Я всегда чувствовал, что Фьюри уже достиг своего потолка, он не мог подняться или опуститься в весовых категориях. Для Усика подняться в весовой категории и продолжать делать то, что он делал, в моих глазах это победа в битве за звание лучшего боксера в мире»

Александр Усик в своем последнем бою одолел раздельным решением судей Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Ранее украинец также владел всеми титулами в первом тяжелом дивизионе. Всего в активе Усика 22 выигранных поединка и ни единого поражения в профессиональной карьере.