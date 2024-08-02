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    Теренс Кроуфорд назвал Александра Усика лучшим боксером в мире

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Теренс Кроуфорд
    Теренс Кроуфорд, чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBO, WBA и WBC, считает Александра Усика лучшим боксером вне зависимости от категорий.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Усик — великий боец, и он добился больших успехов в боксе. Я всегда чувствовал, что Фьюри уже достиг своего потолка, он не мог подняться или опуститься в весовых категориях. Для Усика подняться в весовой категории и продолжать делать то, что он делал, в моих глазах это победа в битве за звание лучшего боксера в мире»

    Александр Усик в своем последнем бою одолел раздельным решением судей Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

    Ранее украинец также владел всеми титулами в первом тяжелом дивизионе. Всего в активе Усика 22 выигранных поединка и ни единого поражения в профессиональной карьере.

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