Теренс Кроуфорд назвал Александра Усика лучшим боксером в мире

Александр Усик Фото: globallookpress.com
«Усик — великий боец, и он добился больших успехов в боксе. Я всегда чувствовал, что Фьюри уже достиг своего потолка, он не мог подняться или опуститься в весовых категориях. Для Усика подняться в весовой категории и продолжать делать то, что он делал, в моих глазах это победа в битве за звание лучшего боксера в мире»
Александр Усик в своем последнем бою одолел раздельным решением судей Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
Ранее украинец также владел всеми титулами в первом тяжелом дивизионе. Всего в активе Усика 22 выигранных поединка и ни единого поражения в профессиональной карьере.