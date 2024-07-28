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    Мухаммад: Я дам шанс Эдвардсу через 3 года, когда он заслужит третий бой со мной

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Шавкат Рахмонов
    Новый чемпион UFC в полусреднем дивизионе Белал Мухаммад рассказал, что думает о трилогии с Леоном Эдвардсом, у которого он выиграл по очкам 28 июля в Манчестере и отобрал титул.

    Белал Мухаммад (справа)
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    Белал Мухаммад (справа)

    «Это была уверенная победа. Не думаю, что сейчас есть смысл проводить третий поединок. Я дам шанс Эдвардсу через 3 года, когда он заслужит этот бой. Когда он пройдет такой же путь, как и я к этому титулу. Теперь моя задача победить бойцов нового поколения. Я выиграл у Эдвардса, который ранее дважды побил Усмана. Я планирую стать лучшим бойцом в истории полусреднего дивизиона наряду с Жоржем Сен-Пьером»

    На вопрос о том, кто станет следующим соперником, Мухаммад назвал трех бойцов. Палестинец готов подраться против Шавката Рахмонова, Иэна Гэрри и Джека Маддалены.

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