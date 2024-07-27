Боец-легковес Пэдди Пимблетт подписал с UFC новый контракт

Популярный британский боец ММАсообщил, что подписал с UFC новый контракт в преддверии очередного поединка в Манчестере на 304-м номером турнире.

Его следующим соперником является 15-й номер рейтинга легкой весовой категории промоушена Бобби Грин. Пимблетт ранее выиграл в организации 5 поединков гряду.

Дебютировал он в UFC 3 года назад. В последнем своем бою Пэдди одолел единогласным решением судей бывшего временного чемпиона легкого дивизиона Тони Фергюсона.

До него британец аналогичным образом победил Джареда Гордона. Всего в активе Пимблетта 21 выигранных поединок и 3 поражения в профессиональной карьере.