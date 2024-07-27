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    Фрэнк Уоррен готов организовать второй бой между Дюбуа и Джойсом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Джо Джойс
    Спортивный промоутер Фрэнк Уоррен планирует устроить действующему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэлю Дюбуа реванш против Джо Джойса.

    Даниэль Дюбуа
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    Даниэль Дюбуа

    «Дюбуа говорил мне, что хочет провести реванш с Джойсом. Они оба хотят этого. Они оба хотели бы это сделать, и, что более важно, им бы за это хорошо заплатили. Мы дали Джойсу список соперников — и встреча с Чисорой это тот бой, который, по их словам, он и его команда хотели. Если Джо проиграет, я не вижу, куда он пойдет дальше. Сейчас он дерется с парнем того же возраста»

    Дюбуа проиграл Джойсу в первом поединке нокаутом в ноябре 2020 года. Тогда Даниэль потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Следующий бой «Динамит» проведет против Джошуа. Джойс в ночь с 27 на 28 июля встретится с Дереком Чисорой.

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