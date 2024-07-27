Фрэнк Уоррен готов организовать второй бой между Дюбуа и Джойсом

Спортивный промоутер планирует устроить действующему чемпиону мира по боксу в тяжелом весе по версии IBFреванш против

«Дюбуа говорил мне, что хочет провести реванш с Джойсом. Они оба хотят этого. Они оба хотели бы это сделать, и, что более важно, им бы за это хорошо заплатили. Мы дали Джойсу список соперников — и встреча с Чисорой это тот бой, который, по их словам, он и его команда хотели. Если Джо проиграет, я не вижу, куда он пойдет дальше. Сейчас он дерется с парнем того же возраста»

Дюбуа проиграл Джойсу в первом поединке нокаутом в ноябре 2020 года. Тогда Даниэль потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Следующий бой «Динамит» проведет против Джошуа. Джойс в ночь с 27 на 28 июля встретится с Дереком Чисорой.