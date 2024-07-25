Блэйдс о бое с Перейрой: Ничего личного, но я уничтожу его потому что больше и сильнее

Претендент на временный титул UFC в категории до 120 кг считает , чтоне стоит переходить в тяжелый вес.

«Я вижу, что он способен победить таких парней, как Тай. Мы наблюдали за его спаррингами с Туйвасой. Возможно, с другими парнями из нижней части топ-15 Алекс справится. Но если вы дадите ему парня из пятерки лучших, он не выиграет. Да я бы приветствовал Перейру в нашем весе. Я знаю, что этого все хотят. Ничего личного, но я уничтожу его. Это не потому, что он плохой боец. Я тяжелее и сильнее него. В тяжелом весе важна сила тяжести. Просто так оно и есть»

Алекс Перейра действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Блэйдс на данный момент располагается на четвертой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона.