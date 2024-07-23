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    Боб Арум назвал сроки возвращения в ринг Василия Ломаченко

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис
    Спортивный промоутер Боб Арум высказался о сроках возвращения к боям Василия Ломаченко, действующего чемпиона мира по боксу в легком весе по версии IBF.

    Василий Ломаченко (слева)
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    Василий Ломаченко (слева)

    «Мы увидим его снова. Ломаченко ясно дал это понять. Он не хочет драться до конца года — это законно, это связано с ситуацией в его стране и его семьей. Вероятно, Василий снова будет драться в первом квартале 2025 года»

    Накануне 36-летний обладатель титула IBF в легком весе поручил Аруму и его менеджеру Эгису Климасу прекратить переговоры с непобежденным чемпионом Всемирной боксерской ассоциации Джервонтой Дэвисом по причинам, которые Боб назвал личными и конфиденциальными.

    Помимо «Танка» украинец также может подраться с Шакуром Стивенсоном или Уильямом Сепедой. Свой последний бой Ломаченко выиграл нокаутом у Джорджа Камбососа.

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