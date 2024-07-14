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    Де Ла Хойя сообщил, что Райан Гарсия может подраться с Вирджилом Ортисом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Девин Хэйни
    Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя, бывший чемпион мира в полусредней весовой категории, назвал следующего соперника Райана Гарсии.

    Райан Гарсия
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    Райан Гарсия

    «Противостояние против Ортиса может стать супербоем. Райан Гарсия уже вызвал Верджила. Они ранее дважды дрались среди любителей, и у Райана было две победы. Свести их еще раз очень даже реально. Этот бой может состояться в следующем году на стадионе "Даллас Ковбойз" в рамках первого среднего дивизиона. Я с уверенностью могу сказать, мы сумеем организовать этот поединок»

    Райан Гарсия недавно был дисквалифицирован на год из-за употребления запрещенных препаратов перед последним поединком с Девином Хэйни, которого он одолел в апреле решением большинства.

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