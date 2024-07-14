Де Ла Хойя сообщил, что Райан Гарсия может подраться с Вирджилом Ортисом

Легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в полусредней весовой категории, назвал следующего соперника

«Противостояние против Ортиса может стать супербоем. Райан Гарсия уже вызвал Верджила. Они ранее дважды дрались среди любителей, и у Райана было две победы. Свести их еще раз очень даже реально. Этот бой может состояться в следующем году на стадионе "Даллас Ковбойз" в рамках первого среднего дивизиона. Я с уверенностью могу сказать, мы сумеем организовать этот поединок»

Райан Гарсия недавно был дисквалифицирован на год из-за употребления запрещенных препаратов перед последним поединком с Девином Хэйни, которого он одолел в апреле решением большинства.