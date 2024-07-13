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    Перейра заявил, что его не интересует бой с Аспиналлом за временный пояс UFC

    Бои UFC Джон Джонс Алекс Перейра
    Действующий чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Алекс Перейра назвал причину отказа от поединка с Томом Аспиналлом.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Я ничего не отнимаю у Аспиналла, я его очень уважаю. Я думаю, что он невероятный спортсмен, парень, который очень опасен технически. Я просто говорю о бое за временный пояс. Для меня в этом нет смысла. Так что я исключаю это, сейчас нет возможности драться с ним. Если бы он был чемпионом, и он сказал о нашем бое, то, конечно, мы бы продвигали этот бой. Я бы усилил это, но сейчас нет смысла драться за временный пояс»

    Перейра также добавил, что готов сосредоточить свое внимание на выступлениях в полутяжелом весе. В тяжелом дивизионе он готов подраться сейчас только с чемпионом Джоном Джонсом.

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