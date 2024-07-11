Эдвардс считает, что Махачеву еще рано драться за пояс в полусреднем весе

Действующий чемпион UFC в полусреднем дивизионе объяснил , почему обладателю титула в легкой весовой категориирано драться с ним за второй пояс.

«Конечно, я чувствую, что нам есть над чем поработать в дивизионе. Но Ислам только что дрался с первым настоящим легковесом. Ранее он дважды победил Волкановски, но Порье — это первый настоящий легковес, с которым он дрался в дивизионе в статусе чемпиона. У него серия из трех защит. После того, как я побью Белала, у меня тоже будет третья защита, так что мы оба двигаемся в одном направлении. Я вижу, что наш произойдет в будущем. Кроме того, я бы тоже хотел подняться и побороться за пояс в среднем весе»

На UFC 304 в Манчестере Леон Эдвардс проведет свою третью защиту титула с Белалом Мухаммадом. Ранее он одолел по очкам в статусе чемпиона Камару Усмана и Колби Ковингтона.