Харди предложил Полу в третий раз подраться с Вудли

Профессиональный боец ММА, ранее выступавший в тяжелом весе UFC, предложил закончить трилогию противпосле двух поединков по правилам бокса.

«Самый разумный выбор для Пола — это Тайрон Вудли. Он был комментатором PFL, он отлично справляется с этим. Каждый раз, когда я вижу его, у нас очень холодное рукопожатие. Я чувствую, что он все еще хочет ударить меня по лицу. Конечно, ведь он проиграл Джейку Полу нокаутом. Я ставлю на Тайрона Вудли, как на бойца, который даже может поприветствовать Джейка Пола в ММА. Я думаю, что это тот противник, который заставил бы Джейка подраться в клетке»

Пол и Вудли дважды встречались друг с другом на ринге. Первый поединок Джейк выиграл раздельным решением судей, а в реванше он отправил Тайрона в нокаут.