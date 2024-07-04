Дю Плесси назвал условие для ответного поединка против Стрикленда

Обладатель титула в среднем весе UFC рассказал , при каком условии он еще раз подерется со своим недавним соперником, ныне первым номером рейтинга в их категории.

«Уиттакер против Стрикленда. Я думаю, что это бой, который должен состояться. Я знаю, что Стрикленд на пресс-конференции сказал, что Уиттакер — не что иное, как молниеносный и легкий бой для него, и теперь он не хочет принимать этот вызов. Позвольте мне сказать вам одну вещь, Роберт Уиттакер — это нелегкий бой ни для кого. Стрикленд тоже невероятный боец, и в этом противостоянии очень много смысла»

Дю Плесси на UFC 297 одолел Шона Стрикленда раздельным решением судей. В следующем поединке Дрикус встретится с бывшим чемпионом Исраэлем Адесаньей.