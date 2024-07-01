Чендлер: Макгрегор разжег во мне огонь, я нокаутирую его в первом раунде

Топовый легковес UFC объяснил , почему его бой с бывшим двойным чемпионом лигизакончится нокаутом в первом раунде.

«Очевидно, он колебался и, вероятно, сказал: я мог бы подраться, но я не буду драться с этим парнем. Мы просто разберемся с этим по ходу дела в клетке. Теперь, особенно учитывая сюжетную линию, интригу, столь долгое ожидание поединка и маринование всего этого, я думаю, что я точно сдержу свое слово. Я выйду в клетку и нокаутирую его. Это должен был быть второй раунд, а теперь он разжег огонь во мне огне и, вероятно, это будет нокаут уже в первом раунде»

Макгрегор и Чендлер должны были драться друг с другом на UFC 303. Однако Конор снялся с поединка из травмы пальца на ноге и выбыл на неопределенный срок.