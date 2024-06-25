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    Шара Буллет: Я из Дагестана, борьба Никала для меня не проблема

    Бои ММА UFC Сборная России
    Российский боец ММА Шара Буллет, представитель среднего дивизиона UFC, заявил, что его не пугает борьба восходящей звезды их категории Бо Никала.

    Бо Никал
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    Бо Никал

    «Бо Никал — это интересный бой, он интересный противник. У него хорошая борьба, но борьба сейчас для меня не проблема. Я из Дагестана, я русский. Русские мужчины — айсмены. Без проблем. Борьба, тейкдауны, без проблем. Поехали. Если мы говорим о громких именах, то мы собираемся поговорить о Кевине Холланде, Нике Диасе и Коноре Макгрегоре. Если это соперники не из числа топов, то давайте поговорим о Игоре Потере, Седрике Дюмасе или Мишеле Перейре»

    Шара Буллет и Бо Никал ранее еще никому не проигрывали в ММА. Напомним, что россиянин в последнем бою нокаутировал в третьем раунде Антонио Троколи.

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