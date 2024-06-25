Шара Буллет: Я из Дагестана, борьба Никала для меня не проблема

Российский боец ММА, представитель среднего дивизиона UFC, заявил , что его не пугает борьба восходящей звезды их категории

«Бо Никал — это интересный бой, он интересный противник. У него хорошая борьба, но борьба сейчас для меня не проблема. Я из Дагестана, я русский. Русские мужчины — айсмены. Без проблем. Борьба, тейкдауны, без проблем. Поехали. Если мы говорим о громких именах, то мы собираемся поговорить о Кевине Холланде, Нике Диасе и Коноре Макгрегоре. Если это соперники не из числа топов, то давайте поговорим о Игоре Потере, Седрике Дюмасе или Мишеле Перейре»

Шара Буллет и Бо Никал ранее еще никому не проигрывали в ММА. Напомним, что россиянин в последнем бою нокаутировал в третьем раунде Антонио Троколи.