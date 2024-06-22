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    Аспиналл: Рейтинг Р4Р — самое глупое, что можно было придумать

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Джон Джонс
    Английский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, временный чемпион UFC в тяжелом весе, рассказал о своем отношении к рейтингу Р4Р в промоушене.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Я думаю, что рейтинг Р4Р — самое глупое, что можно было когда-либо придумать. Это гипотетическая вещь. Что вы собираетесь делать? Сделать всех в мире одинакового размера и заставить их драться друг с другом? Это невозможно. Это глупый аргумент. Все эти ботаники в интернете спорят о том: о, если бы этот парень был такого же роста, как этот парень, кто бы победил? Но какой в этом смысл? Это все равно что сказать, что если бы обезьяна и жираф были одинакового размера, то бы победил бы вот этот в драке… Это просто смешно»

    На данный момент лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий является чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев. Вторым в списке Р4Р идет обладатель титула в тяжелом весе Джон Джонс.

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