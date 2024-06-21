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    Карлос Олберг снялся с боя против Энтони Смита на UFC 303

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    Представители 11-го номера рейтинга полутяжелого дивизиона UFC Карлоса Олберга сообщили о том, их боец снялся с поединка против Энтони Смита. Причина, по которой новозеландец не выйдет в октагон, пока что неизвестна.

    Энтони Смит (справа)
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    Энтони Смит (справа)

    Бой Олберга против Энтони Смита должен был состояться на турнире UFC 303. Ранее на данном ивенте также сорвался главный поединок вечера Чендлер-Макгрегор.

    Заменить Олберга в противостоянии со Смитом может топовый средневес Роман Долидзе. Энтони подходит к данной встрече в статусе десятого номера рейтинга весовой категории до 93 кг.

    Ранее он одолел удушающим приемом в первом раунде Витора Петрино. Всего в активе Смита 38 выигранных поединков и 19 поражений в смешанных единоборствах.

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