Карлос Олберг снялся с боя против Энтони Смита на UFC 303

Представители 11-го номера рейтинга полутяжелого дивизиона UFCсообщили о том, их боец снялся с поединка против. Причина, по которой новозеландец не выйдет в октагон, пока что неизвестна.

Бой Олберга против Энтони Смита должен был состояться на турнире UFC 303. Ранее на данном ивенте также сорвался главный поединок вечера Чендлер-Макгрегор.

Заменить Олберга в противостоянии со Смитом может топовый средневес Роман Долидзе. Энтони подходит к данной встрече в статусе десятого номера рейтинга весовой категории до 93 кг.

Ранее он одолел удушающим приемом в первом раунде Витора Петрино. Всего в активе Смита 38 выигранных поединков и 19 поражений в смешанных единоборствах.