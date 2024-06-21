Карлос Олберг снялся с боя против Энтони Смита на UFC 303

Энтони Смит (справа) Фото: globallookpress.com
Бой Олберга против Энтони Смита должен был состояться на турнире UFC 303. Ранее на данном ивенте также сорвался главный поединок вечера Чендлер-Макгрегор.
Заменить Олберга в противостоянии со Смитом может топовый средневес Роман Долидзе. Энтони подходит к данной встрече в статусе десятого номера рейтинга весовой категории до 93 кг.
Ранее он одолел удушающим приемом в первом раунде Витора Петрино. Всего в активе Смита 38 выигранных поединков и 19 поражений в смешанных единоборствах.