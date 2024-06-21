Мэнни Пакьяо хочет подраться за временный титул WBC с Марио Барриосом

Легендарный боксер, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, заинтересован в поединке за временный титул WBC в полусреднем весе

Филиппинец в последний раз дрался на профессиональном ринге летом 2021 года против Йордениса Угаса. Тогда Пакьяо проиграл единогласным решением судей, после чего принимал участие только в выставочных боях.

Марио Барриос сейчас владеет временным титулом в полусреднем весе по версии WBC. В предыдущем поединке он защитил пояс, победив по очкам Маркоса Майдану.

У Барриоса 29 побед и 2 проигрыша на ринге. У Пакьяо 62 выигранных поединка, 2 ничейных результата и 8 поражений в профессиональной карьере.