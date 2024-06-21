Хэйни и Гарсия проведут ответный поединок в следующем году

Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBCв следующем году проведет ответный поединок против. Их первая встреча состоялась 20 апреля 2024-го.

Тогда Райан победил решением большинства, однако позднее результат встречи был аннулирован. Соперник Хэйни в преддверии боя провалил взвешивание и поэтому не получил титул WBC.

Также Гарсии сдал положительный допинг-тест 2 раза. Из-за этого американец дисквалифицирован на год и теперь вернется к боям не раньше лета 2025-го.

Хэйни в результате отмены результата встречи остался непобежденным. У Девина 30 побед на профессиональном ринге. А до реванша с Гарсией он проведет защиту титула с Сандро Мартином.