Джонни Уокер заявил, что в ближайшее время подерется за титул в UFC

Топовый боец полутяжелой весовой категории UFC, нынешний седьмой номер рейтинга, рассказал , когда подерется за титул.

«Надеюсь, этот поединок с Оздемиром поднимет меня немного выше в рейтинге. Я одержу еще одну или две победы, и тогда, можно будет говорить о титульном бою. Мое время приходит, и я собираюсь продолжать двигаться вперед, пока не получу его (титульный бой). Жизнь — это путешествие, которое ты должен пройти с храбрым сердцем. Ты должен учиться на своих ошибках и возвращаться сильнее, и давайте, все будем двигаться только вперед»

В предыдущем поединке Уокер проиграл нокаутом во втором раунде Магомеду Анкалаеву. 22 июня в Саудовской Аравии Джонни проведет очередной бой против Волкана Оздемира.