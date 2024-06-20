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    Джонни Уокер заявил, что в ближайшее время подерется за титул в UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев
    Топовый боец полутяжелой весовой категории UFC Джонни Уокер, нынешний седьмой номер рейтинга, рассказал, когда подерется за титул.

    Джонни Уокер (справа)
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    Джонни Уокер (справа)

    «Надеюсь, этот поединок с Оздемиром поднимет меня немного выше в рейтинге. Я одержу еще одну или две победы, и тогда, можно будет говорить о титульном бою. Мое время приходит, и я собираюсь продолжать двигаться вперед, пока не получу его (титульный бой). Жизнь — это путешествие, которое ты должен пройти с храбрым сердцем. Ты должен учиться на своих ошибках и возвращаться сильнее, и давайте, все будем двигаться только вперед»

    В предыдущем поединке Уокер проиграл нокаутом во втором раунде Магомеду Анкалаеву. 22 июня в Саудовской Аравии Джонни проведет очередной бой против Волкана Оздемира.

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