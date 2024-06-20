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    Кормье: Перри будет драться очень скучно, но победит Пола

    Бои Бокс ММА UFC Майк Тайсон Даниэль Кормье Джейк Пол
    Спортивный комментатор UFC Даниэль Кормье уверен в победе чемпиона кулачной лиги BKFC Майка Перри над Джейком Полом в боксерском бою.

    Джейк Пол (слева)
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    Джейк Пол (слева)

    «Перри ранее сильно побил Эдди Альвареса. А что мы узнали о Джейке, так это то, что он обладает достаточными навыками, чтобы создавать проблемы многим на боксерском ринге. Он будет крупнее Перри, у него больше боксерского опыта, чем у Перри, но приравнивается ли это к победе? Я буду честен с вами, и я верю, что Майк Перри выиграет этот бой. Я думаю, он будет драться очень скучно, но победит Джейка. Но если он этого не сделает, и если его план на игру не идеален, то он сам окажется в опасных зонах. Впрочем, я думаю, что Джейк Пол может сломаться»

    Бой Пола и Перри пройдет 20 июля. Изначально Джейк должен был драться против Майка Тайсона, но он снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

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