Кормье: Перри будет драться очень скучно, но победит Пола

Спортивный комментатор UFC уверен в победе чемпиона кулачной лиги BKFCнадв боксерском бою.

«Перри ранее сильно побил Эдди Альвареса. А что мы узнали о Джейке, так это то, что он обладает достаточными навыками, чтобы создавать проблемы многим на боксерском ринге. Он будет крупнее Перри, у него больше боксерского опыта, чем у Перри, но приравнивается ли это к победе? Я буду честен с вами, и я верю, что Майк Перри выиграет этот бой. Я думаю, он будет драться очень скучно, но победит Джейка. Но если он этого не сделает, и если его план на игру не идеален, то он сам окажется в опасных зонах. Впрочем, я думаю, что Джейк Пол может сломаться»

Бой Пола и Перри пройдет 20 июля. Изначально Джейк должен был драться против Майка Тайсона, но он снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.