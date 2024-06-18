Бенавидес после победы над Гвоздиком вернется в средний вес ради боя с «Канело»

Временный чемпион мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе и полутяжелом дивизионе поделился о своих планах на ближайшее будущее.

«Если это произойдет, у нас будет восемь недель на подготовку к бою с "Канело". Мы можем подраться в сентябре»

На прошедшем турнире в Лас-Вегасе Дэвид выиграл в рамках полутяжелого дивизиона у Александра Гвоздика по очкам и взял временный титул WBC в этой категории.

Также он возглавляет рейтинг во втором среднем весе, где все пояса принадлежат Саулю Альваресу («Канело»). Бенавидес сейчас является следующим претендентом на звание абсолютного чемпиона мира в категории до 76,2 кг.