Соннен: Масвидаля переоценивают, даже не помню, когда он побеждал в последний раз

после ничейного поединка по боксу с экс-чемпионом UFC в среднем весе заинтересован в противостоянии на ринге с

«Честно говоря, Масвидаля немного переоценивают. Я даже не могу вспомнить, когда он в последний раз выигрывал бой. Он угрожал мне, он сказал: я даже не буду использовать свою правую руку в бою. Затем он говорит: я собираюсь заплатить тебе 10 миллионов долларов за этот бой. Хорхе Масвидаль становится все хуже. Есть люди, с которыми ты играешь, есть люди, с которыми ты не играешь. Я не из тех, с кем стоит играть. Не бросай мне вызов, если не хочешь драться со мной. Но я бы побоксировал с ним»

Хорхе Масвидаль — бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе. В июле он дебютирует на ринге против своего бывшего соперника по ММА Нейта Диаса.