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    Дос Аньос раскритиковал Макгрегора за отказ от боя с Чендлером на UFC 303

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Дастин Порье Конор Макгрегор
    Рафаэль Дос Аньос, бывший чемпион UFC в легком весе, считает, что у Конора Макгрегора не настолько серьезная травма, чтобы сниматься с боя против Майкла Чендлера.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Ты это видел? Это просто синяк. Приложи лед, выпей ибупрофен. Если бы я сделал рентген, то доктор дал бы мне пощечину после такого результата и сказал: что ты делаешь, парень? Убирайся отсюда»

    Макгрегор накануне повредил ногу, которую он сломал 3 года назад в первом раунде поединка против Дастина Порье. Из-за микротравмы ирландец отказался на UFC 303 драться с Майклом Чендлером.

    Их поединок переносится на неопределенный срок. Также известно, что Чендлеру предлагали другого соперника, но он отказался и решил дожидаться возвращения Конора.

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