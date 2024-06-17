Дос Аньос раскритиковал Макгрегора за отказ от боя с Чендлером на UFC 303

, бывший чемпион UFC в легком весе, считает , что уне настолько серьезная травма, чтобы сниматься с боя против

«Ты это видел? Это просто синяк. Приложи лед, выпей ибупрофен. Если бы я сделал рентген, то доктор дал бы мне пощечину после такого результата и сказал: что ты делаешь, парень? Убирайся отсюда»

Макгрегор накануне повредил ногу, которую он сломал 3 года назад в первом раунде поединка против Дастина Порье. Из-за микротравмы ирландец отказался на UFC 303 драться с Майклом Чендлером.

Их поединок переносится на неопределенный срок. Также известно, что Чендлеру предлагали другого соперника, но он отказался и решил дожидаться возвращения Конора.